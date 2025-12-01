Кремль назвал вопиющей атаку украинским дроном КТК

Кремль назвал вопиющей атаку украинским дроном КТКПесков подчеркнул, что речь идет о международном объекте
В Кремле неизвестно, ведется ли расследование по факту украинских атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Случаются такие моменты, когда по тем или иным причинам объектам критической инфраструктуры наносится ущерб. В данном случае, конечно, это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием», – добавил он.
Утром 29 ноября один из причалов КТК под Новороссийском атаковали украинские безэкипажные катера. Выносное причальное устройство получило значительные повреждения, дальнейшая эксплуатация объекта невозможна, сообщили в компании. Минэнерго Казахстана после произошедшего сообщило, что перенаправит экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты. МИД Казахстана подчеркнул, что ожидает от украинской стороны действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем.
В ответном заявлении МИД Украины подчеркнул, что удары украинских военных по инфраструктуре КТК не были направлены против Казахстана, а проводились с целью «ослабления военно-промышленного потенциала» России, чтобы лишить ее средств для продолжения боевых действий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на КТК доказывает, что в Европе сформировалась террористическая ячейка.