Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль назвал вопиющей атаку украинским дроном КТК

Песков подчеркнул, что речь идет о международном объекте
Ведомости

В Кремле неизвестно, ведется ли расследование по факту украинских атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Случаются такие моменты, когда по тем или иным причинам объектам критической инфраструктуры наносится ущерб. В данном случае, конечно, это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием», – добавил он.

Утром 29 ноября один из причалов КТК под Новороссийском атаковали украинские безэкипажные катера. Выносное причальное устройство получило значительные повреждения, дальнейшая эксплуатация объекта невозможна, сообщили в компании. Минэнерго Казахстана после произошедшего сообщило, что перенаправит экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты. МИД Казахстана подчеркнул, что ожидает от украинской стороны действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем.

В ответном заявлении МИД Украины подчеркнул, что удары украинских военных по инфраструктуре КТК не были направлены против Казахстана, а проводились с целью «ослабления военно-промышленного потенциала» России, чтобы лишить ее средств для продолжения боевых действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на КТК доказывает, что в Европе сформировалась террористическая ячейка.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь