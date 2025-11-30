Газета
Главная / Политика /

Захарова: атака ВСУ на КТК доказывает наличие террористической ячейки в Европе

Она угрожает мировой безопасности, заявила представитель МИДа
Ведомости

Атака украинских безэкипажных катеров на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске доказывает, что в Европе сформировалась террористическая ячейка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, в центре Европы «на колоссальные деньги из колоссальной подачи оружия и политической поддержки стран Запада» сформирована международная террористическая ячейка. Поэтому, указала она, Россия и начала спецоперацию на Украине. 

«Да, мы говорим о нашей стране, но теперь все понимают уже, что эта международная террористическая, неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой, – сказала она (цитата по ТАСС). 

Российская сторона намерена проинформировать все международные площадки о теракте, добавила Захарова.

Утром 29 ноября один из причалов КТК под Новороссийском атаковали украинские безэкипажные катера. Выносное причальное устройство получило значительные повреждения, дальнейшая эксплуатация объекта невозможна, сообщили в компании. Минэнерго Казахстана после произошедшего сообщило, что перенаправит экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.

На следующий день в Казахстане осудили атаку на инфраструктуру КТК. Официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек заявил, что инцидент является уже третьим актом агрессии против гражданского объекта, защищаемого нормами международного права.

