Собянин: над Москвой отражена атака еще одного беспилотника
Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.
Собянин сообщил о новой атаке спустя чуть больше часа после предыдущей. До этого он информировал о 20 сбитых БПЛА, летевших к столице. Атаки начались в 0:32, согласно сообщению мэра.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства ПВО сбили 16 украинских дронов над регионами России. Шесть БПЛА было перехвачено и нейтрализовано в Калужской области. Еще пять воздушных целей российские военные ликвидировали в небе над Брянской областью, четыре – над Московским регионом. Одну атаку беспилотника отразили над территорией Тамбовской области.