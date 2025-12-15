Собянин: над Москвой отражена атака еще одного беспилотника

Минобороны РФ сообщало, что в период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства ПВО сбили 16 украинских дронов над регионами России. Шесть БПЛА было перехвачено и нейтрализовано в Калужской области. Еще пять воздушных целей российские военные ликвидировали в небе над Брянской областью, четыре – над Московским регионом. Одну атаку беспилотника отразили над территорией Тамбовской области.