The Guardian: Асад в Москве учит русский и вспоминает профессию офтальмолога

Ведомости

Бывший президент Сирии Башар Асад после переезда в Москву начал изучать русский язык и вновь занялся медицинским образованием. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, Асад посещает курсы по офтальмологии, углубляя профессиональные знания. Источник подчеркнул, что интерес к медицине остается для него важной частью жизни. Еще до начала конфликта в Сирии Асад, по его словам, регулярно практиковал как офтальмолог в Дамаске.

Друг семьи Асада, поддерживающий с ними связь, отметил, что материальная сторона для бывшего президента не имеет решающего значения, поскольку медицина является его давней страстью.

Читайте также:Кто такой Башар Асад

Источники The Guardian в Сирии и России также сообщили, что семья Асада ведет закрытый образ жизни, сочетая уединение с комфортом и роскошью. Два человека, знакомых с обстоятельствами, предположили, что основным местом проживания семьи может стать Рублевка. Источник из близкого окружения Асада рассказывал немецкому изданию Zeit, что семья занимает три квартиры в комплексе «Москва-сити» и проводит часы за онлайн-играми.

В декабре 2024 г. Дамаск подвергся атаке сирийской оппозиции, которая с конца ноября стремительно продвигалась с северо-запада страны на юг. В день падения столицы повстанцы объявили в эфире государственного телевидения о свержении режима Башара Асада. Сам он в тот же период покинул страну и направился в Россию вместе с членами семьи.

