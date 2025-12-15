The Guardian: Асад в Москве учит русский и вспоминает профессию офтальмолога

В декабре 2024 г. Дамаск подвергся атаке сирийской оппозиции, которая с конца ноября стремительно продвигалась с северо-запада страны на юг. В день падения столицы повстанцы объявили в эфире государственного телевидения о свержении режима Башара Асада. Сам он в тот же период покинул страну и направился в Россию вместе с членами семьи.