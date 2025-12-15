ПВО сбила 16 дронов над регионами за четыре часа
В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Пять беспилотников сбили над территорией Калужской области. Над Московским регионом ПВО сбила четыре дрона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву. Три беспилотника уничтожены над территорией Брянской области.
По данным оборонного ведомства, по два беспилотника перехватили над территорией Белгородской и Тульской областей.
Ранее Минобороны сообщало, что системы ПВО сбили 16 украинских дронов над регионами России в период с 7:00 до 8:00 мск.