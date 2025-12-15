Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ПВО сбила 16 дронов над регионами за четыре часа

Ведомости

В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Пять беспилотников сбили над территорией Калужской области. Над Московским регионом ПВО сбила четыре дрона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву. Три беспилотника уничтожены над территорией Брянской области.

По данным оборонного ведомства, по два беспилотника перехватили над территорией Белгородской и Тульской областей.

Ранее Минобороны сообщало, что системы ПВО сбили 16 украинских дронов над регионами России в период с 7:00 до 8:00 мск.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте