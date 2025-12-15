Газета
Власти Приднестровья объявили режим чрезвычайного положения из-за нехватки газа

Власти Приднестровья приняли решение ввести режим чрезвычайного положения в экономике из-за проблем с поставками природного газа. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Как сообщается, мера носит временный характер и вызвана рисками дефицита газа из-за замедления расчетов в Евросоюзе (ЕС). Эти факторы осложняют обеспечение стабильных поставок топлива в регион.

Заместитель председателя правительства Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что профильные структуры принимают все возможные шаги для восстановления штатного режима газоснабжения. Однако в текущей ситуации власти были вынуждены ограничить подачу газа для промышленного использования, чтобы в первую очередь обеспечить потребности населения.

Президентский указ о введении режима чрезвычайного экономического положения планируется подписать в ближайшее время, после чего документ будет направлен на рассмотрение в Верховный совет Приднестровья.

В октябре власти Приднестровья уже вводили режим экономии газа. Тогда, по словам министра экономического развития Сергея Оболоника, Россия принимала все меры, чтобы Приднестровье встретило зиму с необходимым объемом газа.

