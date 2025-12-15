Власти Приднестровья объявили режим чрезвычайного положения из-за нехватки газа

Заместитель председателя правительства Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что профильные структуры принимают все возможные шаги для восстановления штатного режима газоснабжения. Однако в текущей ситуации власти были вынуждены ограничить подачу газа для промышленного использования, чтобы в первую очередь обеспечить потребности населения.