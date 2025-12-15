Путин примет в Кремле секретаря генсовета «Единой России» Якушева

12 декабря на заседании генсовета «Единая Россия» (ЕР) приняла обращение, в котором партийцы призвали граждан России присоединиться к формированию «народной программы», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 г. В обращении отмечено, что перед ЕР стоят задачи народосбережения, защиты традиционных ценностей, дальнейшего укрепления армии и флота, заботы о социальной справедливости, конкурентном экономическом развитии, достижения интеллектуального и технологического лидерства.