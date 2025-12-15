Путин примет в Кремле секретаря генсовета «Единой России» Якушева
Президент России Владимир Путин примет секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, 15 декабря у президента не ожидается крупных публичных мероприятий.
«Идут обычные кремлевские встречи, внутренние совещания», – сказал он.
12 декабря на заседании генсовета «Единая Россия» (ЕР) приняла обращение, в котором партийцы призвали граждан России присоединиться к формированию «народной программы», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 г. В обращении отмечено, что перед ЕР стоят задачи народосбережения, защиты традиционных ценностей, дальнейшего укрепления армии и флота, заботы о социальной справедливости, конкурентном экономическом развитии, достижения интеллектуального и технологического лидерства.