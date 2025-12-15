Газета
Политика

Ирландия задумалась о вступлении в НАТО после инцидента с дронами



В Ирландии вновь активизировалась дискуссия о возможном вступлении страны в НАТО на фоне сообщений о проникновении якобы российских военных беспилотников в ирландское воздушное пространство. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники в правительстве.

Как отмечает издание, дроны использовались для наблюдения за самолетом президента Украины Владимира Зеленского во время его официального визита в Дублин в ноябре.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и стал напоминанием о слабости собственных оборонных возможностей Ирландии. В настоящее время безопасность воздушного пространства и морских границ страны в значительной степени обеспечивается Великобританией – силами Королевского флота и Королевских ВВС. При этом через ирландские территориальные воды проходят десятки стратегически важных трансатлантических кабелей, а аэропорт Шеннон используется США и другими странами НАТО в качестве ключевого логистического узла.

На этом фоне в ирландском обществе усиливаются споры о традиционном нейтралитете страны и целесообразности его сохранения. Согласно опросам, около трети граждан поддерживают идею вступления Ирландии в НАТО, еще примерно треть пока не определились со своей позицией.

15 декабря глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается.

