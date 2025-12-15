Ирландия задумалась о вступлении в НАТО после инцидента с дронами

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и стал напоминанием о слабости собственных оборонных возможностей Ирландии. В настоящее время безопасность воздушного пространства и морских границ страны в значительной степени обеспечивается Великобританией – силами Королевского флота и Королевских ВВС. При этом через ирландские территориальные воды проходят десятки стратегически важных трансатлантических кабелей, а аэропорт Шеннон используется США и другими странами НАТО в качестве ключевого логистического узла.