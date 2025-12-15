Сийярто: Венгрия и Словакия сформировали иск против запрета ЕС на нефть и газ РФ
Венгрия и Словакия юридически завершили создание иска в Суд ЕС против руководства Евросоюза, которое хочет добиться полного отказа всех стран объединения от поставок нефти и газа из России к началу 2028 г., сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед совещанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
«Юридическая работа в основном завершена, и, как только о решении будет официально объявлено, у нас появится легальная возможность, чтобы подать иск. Мы сделаем это, как только это будет юридически возможным», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Сийярто, план Еврокомиссии по отказу от поставок энергоресурсов из России нарушает собственные законы Евросоюза.
10 декабря послы стран ЕС одобрили план по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 г. Ожидается, что государства прекратят импорт российского сжиженного природного газа к концу 2026 г., а трубопроводного газа – к концу сентября 2027 г.