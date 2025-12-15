Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bild: Германия намерена увеличить число военных специалистов на Украине

Ведомости

Германия намерена расширить сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности и увеличить число военных специалистов в стране. Для этого Берлин представил план из 10 пунктов. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что правительство ФРГ пообещало инвестиционные гарантии немецким компаниям, которые будут активнее участвовать в украинском оборонном секторе.

Кроме того, Bild пишет, что правительство Германии совместно с европейскими партнерами намерено закупить оружие для Киева, включая произведенное компаниями на Украине. В кабмине отметили, что украинские БПЛА могут быть интересны для планируемой системы противовоздушной обороны Евросоюза.

15 декабря в Берлине прошли переговоры украинской и американской делегаций. Далее президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с немецким лидером Франк-Вальтером Штайнмайером и спикером бундестага Юлией Клекнер. После чего он посетит заседание германо-украинского экономического форума, а также проведет переговоры и пресс-конференцию с канцлером Фридрихом Мерцем. В конце дня Зеленскому предстоит посетить вечерний ужин с европейскими лидерами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её