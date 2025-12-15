Bild: Германия намерена увеличить число военных специалистов на Украине

15 декабря в Берлине прошли переговоры украинской и американской делегаций. Далее президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с немецким лидером Франк-Вальтером Штайнмайером и спикером бундестага Юлией Клекнер. После чего он посетит заседание германо-украинского экономического форума, а также проведет переговоры и пресс-конференцию с канцлером Фридрихом Мерцем. В конце дня Зеленскому предстоит посетить вечерний ужин с европейскими лидерами.