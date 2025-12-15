Лавров обсудил с американским бизнесом восстановление торговых отношений
Министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с руководством и членами Американской торговой палаты в России. вОни обсудили перспективы российско-американских отношений с учетом повестки президента США Дональда Трампа, направленной на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Во время встречи Лавров также изложил оценку текущих тенденций развития международной обстановки. Как отмечает внешнеполитическое ведомство, «состоялся полезный обмен мнениями по актуальным темам» для придания «импульса» восстановлению торговых отношений между Россией и США.
11 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия могла бы стать наиболее выгодным для Соединенных Штатов их близким союзником.
Он также подчеркнул, что еще одним достоинством Москвы можно считать мощную армию, которая стала «самой большой на Европейском континенте» на сегодняшний день. По словам Карлсона, в случае необходимости для Вашингтона партнера, который помог бы стране в ходе конфликта или предоставил бы место для размещения авиабаз, Россия была бы самым удачным вариантом.