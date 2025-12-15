Силы ПВО за шесть часов сбили 10 беспилотников ВСУ над регионами
В период с 12:00 до 18:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
Семь БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, два – над Владимирской, еще один – над Калужской.
15 декабря Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы («Домодедово»), Раменского («Жуковский»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Ярославля («Туношна»).
Согласно сообщениям Сергея Собянина, 15 декабря силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников, которые летели на столицу.