Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий порядок назначения штрафа за неуведомление военкомата о переезде. Теперь ответственность будет наступать в течение всего года, а не только во время призывной кампании. Это следует из соответствующего документа.

За отказ уведомить военкомат о выезде с постоянного места жительства на срок более трех месяцев в течение года предусмотрен штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.

Внести изменения в законодательство предложила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Поправки вносятся в ст. 21.5 КоАП об обязанностях по воинскому учету. Госдума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях 24 июня.