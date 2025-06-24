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Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Ведомости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект об увеличении до 20 000 руб. штрафа за несообщение гражданином России в военкомат о переезде на срок более трех месяцев. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

25 марта Госдума приняла законопроект в первом чтении. Согласно документу, если гражданин не сообщил в военкомат о переезде более чем на три месяца, ему грозит штраф от 10 000 до 20 000 руб. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 21.5 КоАП об обязанностях по воинскому учету.

Инициаторы законопроекта также предлагают выделить такое нарушение в отдельную часть ст. 21.5 КоАП. Сейчас за подобное нарушение штраф составляет от 1000 до 5000 руб.

17 июня «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, предусматривающий возможность прекращения гражданства России за неисполнение обязанностей в области воинского учета.

В Белом доме считают внесение изменений оправданным, хотя и с оговорками. К примеру, для защиты от юрисдикции третьих стран необходимо установить запрет на прекращение гражданства РФ участников боевых действий независимо от действия периода мобилизации, военного положения и военного времени, за исключением случаев совершения ими преступлений в ходе боев. Еще один нюанс – это требование о возможности прекращения гражданства детей, которые могут приобрести гражданство России совместно с лицом, под чьей опекой или попечительством они находятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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