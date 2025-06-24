Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект об увеличении до 20 000 руб. штрафа за несообщение гражданином России в военкомат о переезде на срок более трех месяцев. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.
25 марта Госдума приняла законопроект в первом чтении. Согласно документу, если гражданин не сообщил в военкомат о переезде более чем на три месяца, ему грозит штраф от 10 000 до 20 000 руб. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 21.5 КоАП об обязанностях по воинскому учету.
Инициаторы законопроекта также предлагают выделить такое нарушение в отдельную часть ст. 21.5 КоАП. Сейчас за подобное нарушение штраф составляет от 1000 до 5000 руб.
17 июня «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, предусматривающий возможность прекращения гражданства России за неисполнение обязанностей в области воинского учета.
В Белом доме считают внесение изменений оправданным, хотя и с оговорками. К примеру, для защиты от юрисдикции третьих стран необходимо установить запрет на прекращение гражданства РФ участников боевых действий независимо от действия периода мобилизации, военного положения и военного времени, за исключением случаев совершения ими преступлений в ходе боев. Еще один нюанс – это требование о возможности прекращения гражданства детей, которые могут приобрести гражданство России совместно с лицом, под чьей опекой или попечительством они находятся.