Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В Белом доме считают внесение изменений оправданным, хотя и с оговорками. К примеру, для защиты от юрисдикции третьих стран необходимо установить запрет на прекращение гражданства РФ участников боевых действий независимо от действия периода мобилизации, военного положения и военного времени, за исключением случаев совершения ими преступлений в ходе боев. Еще один нюанс – это требование о возможности прекращения гражданства детей, которые могут приобрести гражданство России совместно с лицом, под чьей опекой или попечительством они находятся.