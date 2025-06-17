Не вставшие на воинский учет могут лишиться гражданства

Не вставшие на воинский учет могут лишиться гражданстваПравительство поддержало внесение новых депутатских поправок
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который предусматривает возможность прекращения гражданства России за неисполнение обязанностей в области воинского учета. В Белом доме считают внесение изменений оправданным, хотя и с рядом оговорок. Например, для защиты от юрисдикции третьих стран необходимо установить запрет на прекращение российского гражданства участников боевых действий независимо от действия периода мобилизации, военного положения и военного времени, за исключением случаев совершения ими преступлений во время боевых действий. Еще один нюанс, который правительство попросило учесть при доработке проекта, – это требование о возможности прекращения гражданства детей, которые также могут приобрести гражданство России совместно с лицом, под чьей опекой или попечительством они находятся.
Законодатель предлагает подробнее описать вопросы, связанные с прекращением гражданства вследствие уклонения от исполнения обязанности по воинскому учету, пояснил «Ведомостям» военный юрист Александр Передрук. Планируются, судя по отзыву, дополнительные гарантии обжалования решений о лишении гражданства и запрет на выход из гражданства в период мобилизации, отметил эксперт.
Законопроект нуждается в уточнении порядка установления военкоматами фактов уклонения от воинского учета с использованием ГИС «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету», считает зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. Там, уточнил он, не содержится четких разъяснений относительно влияния сроков запуска ГИС на проведение военными комиссариатами мероприятий по установлению факта уклонения от воинского учета.
Повысить гарантии людей с приобретенным гражданством может возможность обжалования лишения гражданства во внесудебном порядке, считает Передрук. Предлагаемое расширение оснований для прекращения гражданства может создать опасный прецедент произвольного ограничения этого фундаментального правового статуса, считает управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. В проекте не предусмотрена возможность прекращения гражданства подопечных детей, что ставит их в неравное положение по сравнению с родными и усыновленными детьми, отметил он.
Целесообразно, говорит Егулемов, полностью исключить возможность лишения участников боевых действий российского гражданства вне зависимости от действия особых правовых режимов (мобилизации, военного положения или военного времени). Исключением должны стать лишь случаи совершения новых преступлений (включая приготовление и покушение) как в период участия в боевых действиях, так и после их завершения, сказал он.
В конце декабря 2024 г. «Ведомости» писали, что Минобороны разработало проект поправок в «Положение о воинском учете». Согласно тексту документа, люди, которые приобрели российское гражданство и подлежат воинскому учету, могут его лишиться, если не явятся в военный комиссариат в течение двух недель со дня приобретения гражданства или не подадут заявление через портал госуслуг для постановки на воинский учет в течение недели.
Поправки о лишении приобретенного гражданства в случае уклонения от постановки на воинский учет президент Владимир Путин подписал еще 8 августа. К основаниям для прекращения гражданства добавилось «неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет». В перечне причин для лишения гражданства уже были сообщение заведомо ложных сведений и совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности.