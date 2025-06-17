Не вставшие на воинский учет могут лишиться гражданства

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который предусматривает возможность прекращения гражданства России за неисполнение обязанностей в области воинского учета. В Белом доме считают внесение изменений оправданным, хотя и с рядом оговорок. Например, для защиты от юрисдикции третьих стран необходимо установить запрет на прекращение российского гражданства участников боевых действий независимо от действия периода мобилизации, военного положения и военного времени, за исключением случаев совершения ими преступлений во время боевых действий. Еще один нюанс, который правительство попросило учесть при доработке проекта, – это требование о возможности прекращения гражданства детей, которые также могут приобрести гражданство России совместно с лицом, под чьей опекой или попечительством они находятся.