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Депутатов попросили вернуть обязательные записи о браке и детях в паспорте

Ведомости

В Госдуму поступают просьбы о том, чтобы записи о браке и детях в паспорте вновь стали обязательными, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС. С 2021 г. они ставятся по желанию.

«Об этом нас просят. Я считаю, что это было бы логично сделать», – подчеркнула депутат.

По словам Буцкой, несмотря на то что все данные сейчас переходят в электронную форму, сохранение бумажных паспортов вынуждает дублировать всю информацию в них. Парламентарий добавила, что она и ее коллеги получают упреки о том, что сейчас непонятно, «что за человек перед тобой стоит», а раньше в паспорте была «вся его жизнь».

В июле 2021 г. правительство России приняло постановление, согласно которому отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях ставятся гражданам только по желанию и больше не являются обязательными. Последними считаются только записи о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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