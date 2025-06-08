Депутатов попросили вернуть обязательные записи о браке и детях в паспорте

По словам Буцкой, несмотря на то что все данные сейчас переходят в электронную форму, сохранение бумажных паспортов вынуждает дублировать всю информацию в них. Парламентарий добавила, что она и ее коллеги получают упреки о том, что сейчас непонятно, «что за человек перед тобой стоит», а раньше в паспорте была «вся его жизнь».