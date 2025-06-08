Депутатов попросили вернуть обязательные записи о браке и детях в паспорте
В Госдуму поступают просьбы о том, чтобы записи о браке и детях в паспорте вновь стали обязательными, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС. С 2021 г. они ставятся по желанию.
«Об этом нас просят. Я считаю, что это было бы логично сделать», – подчеркнула депутат.
По словам Буцкой, несмотря на то что все данные сейчас переходят в электронную форму, сохранение бумажных паспортов вынуждает дублировать всю информацию в них. Парламентарий добавила, что она и ее коллеги получают упреки о том, что сейчас непонятно, «что за человек перед тобой стоит», а раньше в паспорте была «вся его жизнь».
В июле 2021 г. правительство России приняло постановление, согласно которому отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях ставятся гражданам только по желанию и больше не являются обязательными. Последними считаются только записи о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.