Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США заявили об урегулировании 90% спорных вопросов на переговорах с Украиной

Ведомости

Около 90% спорных вопросов в переговорах между Россией и Украиной уже урегулированы, сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на официальных представителей США. По ее данным, Вашингтон готов содействовать Киеву в достижении прочного мира.

Американские официальные лица говорят, что по вопросу Запорожья между сторонами есть разногласия, но и Москва, и Киев хотят восстановить регион и запустить его объекты. Они близки к соглашению о разделении вырабатываемой электроэнергии пополам.

Среди ключевых элементов возможного урегулирования США называют «очень сильный пакет мер безопасности» для Европы, который, по оценке Вашингтона, может быть принят Россией. Также, по словам источников, Москва не возражает против вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Гарантии безопасности для Украины, как утверждают американские представители, предполагаются «очень сильными» и будут подкреплены механизмом, аналогичным ст. 5 НАТО, включая контроль и предотвращение конфликтов. По оценке США, такие гарантии «будут реальными и надежными».

При этом президент Украины Владимир Зеленский дал понять после переговоров в Берлине, что на переговорах с командой президента США Дональда Трампа не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. Ранее сообщалось, что самым сложным является вопрос вывода украинских войск из подконтрольной части Донбасса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её