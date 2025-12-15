В США заявили об урегулировании 90% спорных вопросов на переговорах с Украиной
Около 90% спорных вопросов в переговорах между Россией и Украиной уже урегулированы, сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на официальных представителей США. По ее данным, Вашингтон готов содействовать Киеву в достижении прочного мира.
Американские официальные лица говорят, что по вопросу Запорожья между сторонами есть разногласия, но и Москва, и Киев хотят восстановить регион и запустить его объекты. Они близки к соглашению о разделении вырабатываемой электроэнергии пополам.
Среди ключевых элементов возможного урегулирования США называют «очень сильный пакет мер безопасности» для Европы, который, по оценке Вашингтона, может быть принят Россией. Также, по словам источников, Москва не возражает против вступления Украины в Европейский союз (ЕС).
Гарантии безопасности для Украины, как утверждают американские представители, предполагаются «очень сильными» и будут подкреплены механизмом, аналогичным ст. 5 НАТО, включая контроль и предотвращение конфликтов. По оценке США, такие гарантии «будут реальными и надежными».
При этом президент Украины Владимир Зеленский дал понять после переговоров в Берлине, что на переговорах с командой президента США Дональда Трампа не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. Ранее сообщалось, что самым сложным является вопрос вывода украинских войск из подконтрольной части Донбасса.