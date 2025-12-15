В США заявили об урегулировании 90% спорных вопросов на переговорах с Украиной

При этом президент Украины Владимир Зеленский дал понять после переговоров в Берлине, что на переговорах с командой президента США Дональда Трампа не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. Ранее сообщалось, что самым сложным является вопрос вывода украинских войск из подконтрольной части Донбасса.