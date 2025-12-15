ЕС рассчитывает освободить товары из стали и алюминия от пошлин США

Шефчович отметил, что Евросоюз уже представил американской стороне общие категории товаров, по которым хотел бы снизить тарифные барьеры, в ходе визита представителей США в Брюссель в конце ноября. Договоренности между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пока не выполняются, так как ЕС не выполнил свои обязательства, включая снижение пошлин на американские промышленные и сельскохозяйственные товары. Ожидается, что соответствующие решения могут быть приняты не ранее начала 2026 г.