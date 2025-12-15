ЕС рассчитывает освободить товары из стали и алюминия от пошлин США
Еврокомиссия в переговорах с администрацией США делает приоритетом освобождение от американских пошлин товаров, содержащих сталь и алюминий, а также ряда видов оборудования и медицинских изделий. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, передает Politico.
Особое внимание стороны уделяют так называемым «производным» товарам – расширяющемуся перечню продукции, на которую США распространили 50%-ные тарифы.
Шефчович отметил, что Евросоюз уже представил американской стороне общие категории товаров, по которым хотел бы снизить тарифные барьеры, в ходе визита представителей США в Брюссель в конце ноября. Договоренности между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пока не выполняются, так как ЕС не выполнил свои обязательства, включая снижение пошлин на американские промышленные и сельскохозяйственные товары. Ожидается, что соответствующие решения могут быть приняты не ранее начала 2026 г.
В Брюсселе считают, что расширение американских тарифов на широкий круг товаров – от детских товаров до мобильных кранов – противоречит духу летних договоренностей. В ответ Еврокомиссия ранее предложила повысить собственные пошлины на сталь и ферросплавы до уровня США, а также сократить беспошлинные квоты, стремясь защитить европейских производителей и продемонстрировать готовность к сближению позиций.
Кроме того, по словам Шефчовича, ЕС и США обсуждают создание более «операционной» платформы для диалога, которая могла бы заменить прекративший работу Совет по торговле и технологиям и обеспечить оперативное решение возникающих торговых вопросов между сторонами.
2 октября Bloomberg писал, что ЕС планирует повысить тарифы на импорт стали до 50%.