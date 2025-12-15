Захарова: россияне оказались среди пострадавших в результате теракта в Сиднее
Россияне оказались среди пострадавших в результате теракта в Сиднее во время празднования Хануки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит МИД РФ.
В МИД России решительно осудили произошедшее, назвав нападение «варварским актом экстремистов». Российская сторона подчеркнула необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его формах и призвала международное сообщество к объединению усилий для противодействия этой угрозе.
Захарова выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате теракта.
14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы.
15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выступила с решительным осуждением теракта в Австралии.