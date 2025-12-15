Захарова: россияне оказались среди пострадавших в результате теракта в Сиднее

1 / 10

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы. На следующее утро местные жители собрали с побережья для пострадавших и их семей брошенные вещи – сумки, полотенца и доски для серфинга. Австралийцы объединились, чтобы почтить память погибших и поддержать друг друга. Премьер-министр Энтони Альбанезе предложил ужесточить законы об оружии в стране после теракта. / EPA / TASS