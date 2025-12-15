Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: россияне оказались среди пострадавших в результате теракта в Сиднее

Ведомости

Россияне оказались среди пострадавших в результате теракта в Сиднее во время празднования Хануки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит МИД РФ.

В МИД России решительно осудили произошедшее, назвав нападение «варварским актом экстремистов». Российская сторона подчеркнула необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его формах и призвала международное сообщество к объединению усилий для противодействия этой угрозе.

Захарова выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате теракта.

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы.

15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выступила с решительным осуждением теракта в Австралии.

Обстановка в Сиднее после теракта на Хануку
14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы. На следующее утро местные жители собрали с побережья для пострадавших и их семей брошенные вещи – сумки, полотенца и доски для серфинга. Австралийцы объединились, чтобы почтить память погибших и поддержать друг друга. Премьер-министр Энтони Альбанезе предложил ужесточить законы об оружии в стране после теракта.
1  / 10

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы. На следующее утро местные жители собрали с побережья для пострадавших и их семей брошенные вещи – сумки, полотенца и доски для серфинга. Австралийцы объединились, чтобы почтить память погибших и поддержать друг друга. Премьер-министр Энтони Альбанезе предложил ужесточить законы об оружии в стране после теракта. / EPA / TASS

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её