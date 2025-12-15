Песков: Россия осуждает теракт на пляже в Австралии
Российская сторона выступила с решительным осуждением теракта в Австралии. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал отвратительным тот факт, что теракт был совершен на религиозной почве «в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука».
14 декабря комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил терактом стрельбу по людям на пляже Бондай в Сиднее. Он сообщил, что количество погибших в результате нападения увеличилось до 12. Пострадали еще 29 человек. Полицейские ликвидировали одного из нападавших. Другого преступника ранили и заключили под стражу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что российское посольство в Канберре и генконсульство в Сиднее контактируют с австралийскими правоохранительными органами по вопросу наличия среди пострадавших российских граждан. «Следим за страшными новостями из Австралии. Расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника – чудовищная трагедия. <...> Терроризму не может быть никакого оправдания!» – добавила она.