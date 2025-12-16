Трамп публично признал потерю Киевом территорий
Украина уже потеряла часть земель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит The Guardian.
«Если честно, они [Украина] уже потеряли часть территории», – ответил Трамп на вопрос, придется ли Украине уступить какую-либо территорию.
По словам Трампа, срок заключения соглашения не ограничен. Президент США отметил, что «сделка будет заключена, как только мы ее подготовим».
Вечером 15 декабря и украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Берлине 14–15 декабря между ним, спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем президента США Джаредом Кушнером не привели к территориальному компромиссу по Донбассу, который можно было бы представить России. Согласно данным Bild, США предложили Украине вывести войска с 5600 кв. км в Донбассе, которые Москва считает в соответствии с Конституцией российскими территориями.