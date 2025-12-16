Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп публично признал потерю Киевом территорий

Ведомости

Украина уже потеряла часть земель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит The Guardian.

«Если честно, они [Украина] уже потеряли часть территории», – ответил Трамп на вопрос, придется ли Украине уступить какую-либо территорию.

По словам Трампа,  срок заключения соглашения не ограничен. Президент США отметил, что «сделка будет заключена, как только мы ее подготовим».

Вечером 15 декабря и украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Берлине 14–15 декабря между ним, спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем президента США Джаредом Кушнером не привели к территориальному компромиссу по Донбассу, который можно было бы представить России. Согласно данным Bild, США предложили Украине вывести войска с 5600 кв. км в Донбассе, которые Москва считает в соответствии с Конституцией российскими территориями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь