Трамп публично признал потерю Киевом территорий

Вечером 15 декабря и украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Берлине 14–15 декабря между ним, спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем президента США Джаредом Кушнером не привели к территориальному компромиссу по Донбассу, который можно было бы представить России. Согласно данным Bild, США предложили Украине вывести войска с 5600 кв. км в Донбассе, которые Москва считает в соответствии с Конституцией российскими территориями.