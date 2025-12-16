На Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова
Служба безопасности Украины (СБУ) внесла данные народного артиста России Филиппа Киркорова в базу розыска страны, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы украинских органов власти.
По данным агентства, Киркорова добавили в базу еще 30 октября. Сейчас эта информация стала публичной.
28 октября СБУ заочно предъявила российскому артисту обвинение. Оно связано с якобы нарушением порядка въезда и выезда на территории новых регионов РФ с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины».
1 июля в базу были также внесены данные российского исполнителя Тимура Юнусова (Тимати). В июне его заочно обвинили в посягательстве на независимость и территориальную целостность Украины.