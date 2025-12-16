Силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника за ночь

Большую часть БПЛА – 64 единицы – российские военные поразили в небе над Брянской областью. Еще девять воздушных целей они сбили в Калужской области, пять – в Смоленской области. По два беспилотника было ликвидировано над территориями Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, и Крыма. Один дрон перехватили и нейтрализовали в Тверской области.