Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника за ночь

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 83 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение ночи, сообщило Минобороны РФ.

Большую часть БПЛА – 64 единицы – российские военные поразили в небе над Брянской областью. Еще девять воздушных целей они сбили в Калужской области, пять – в Смоленской области. По два беспилотника было ликвидировано над территориями Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, и Крыма. Один дрон перехватили и нейтрализовали в Тверской области.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале, пострадавших граждан и разрушений после атаки в регионе нет. Спецслужбы работают на местах падения обломков.

В период с 20:00 до 23:00 мск 15 декабря в Брянской области уничтожили 10 БПЛА. До этого в тот же вечер в регионе сбили еще семь воздушных целей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её