Силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника за ночь
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 83 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение ночи, сообщило Минобороны РФ.
Большую часть БПЛА – 64 единицы – российские военные поразили в небе над Брянской областью. Еще девять воздушных целей они сбили в Калужской области, пять – в Смоленской области. По два беспилотника было ликвидировано над территориями Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, и Крыма. Один дрон перехватили и нейтрализовали в Тверской области.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале, пострадавших граждан и разрушений после атаки в регионе нет. Спецслужбы работают на местах падения обломков.
В период с 20:00 до 23:00 мск 15 декабря в Брянской области уничтожили 10 БПЛА. До этого в тот же вечер в регионе сбили еще семь воздушных целей.