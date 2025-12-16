Газета
Вице-премьер Италии: санкции против России поставили экономику Европы на колени

Антироссийские санкции, которые должны были повлиять на Москву, поставили на колени экономику Европы, заявил министр транспорта и по инфраструктурам, вице-премьер Италии Маттео Сальвини в эфире телешоу на канале Rete4.

«Я просто отмечаю, что почти четыре года конфликта и 19 пакетов санкций, которые должны были поставить [Россию] на колени <...>, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев. Поэтому я призываю к осторожности в отношении перевооружения, оружия», – отметил он.

Итальянский вице-премьер также подчеркнул, что покорить Россию не удалось «ни Гитлеру, ни Наполеону». Он выразил сомнение, что это получится сделать у главы евродипломатии Каи Каллас, французского лидера Эммануэля Макрона или других глав государств ЕС. По мнению Сальвини, угрозой для Европы становится не восточный фланг, а юг, откуда в страны прибывают нелегальные мигранты.

15 декабря Евросоюз (ЕС) ввел новые антироссийские рестрикции, включив в санкционный список руководство Международного дискуссионного клуба «Валдай» и связанных с ним российских экспертов. Отдельно в решении объединения отмечается, что ЕС впервые ввел санкции против гражданина США – бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В Брюсселе заявили, что он обвиняется в поддержке «прокремлевских информационных операций в интернете». 