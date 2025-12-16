Газета
Главная / Политика /

МИД РФ заявил о готовности России к нормализации отношений с Грузией

Ведомости

Москва настроена на нормализацию отношений с Грузией. Об этом сообщил «РИА Новости» директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

«Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Главное, чтобы Грузия не становилась разменной монетой в антироссийских играх», – сказал он. По словам дипломата, Москва стремится к стабильным отношениям с Тбилиси.

Калугин отметил, что грузинская сторона демонстрирует «здоровый прагматизм» и многовекторный подход во внешней политике. В частности, Грузия не присоединилась к антироссийской санкционной коалиции и отказалась от сценария открытия «второго фронта» против России. По словам представителя МИДа, это помогло достигнуть успехов в экономике. Калугин отметил, что у стран нет дипотношений, но есть «активные связи, которые приносят осязаемую выгоду».

3 декабря МИД России сообщал «Известиям», что Москва не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Тбилиси. В ведомстве указывали, что грузинская сторона придерживается позиции, унаследованной от периода правления Михаила Саакашвили, и требует от России отказа от признания независимости Абхазии и Южной Осетии как условия восстановления дипломатических отношений.

В МИДе подчеркивали, что такие требования нереалистичны и ущербны для самой Грузии, поскольку решения о признании государственности республик являются необратимыми. При этом Россия заявляла о готовности к шагам по нормализации отношений в той мере, в какой к этому будет готов Тбилиси, отмечая, что инициатива дальнейшего сближения находится на стороне Грузии.

