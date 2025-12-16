МИД РФ заявил о готовности России к нормализации отношений с Грузией

В МИДе подчеркивали, что такие требования нереалистичны и ущербны для самой Грузии, поскольку решения о признании государственности республик являются необратимыми. При этом Россия заявляла о готовности к шагам по нормализации отношений в той мере, в какой к этому будет готов Тбилиси, отмечая, что инициатива дальнейшего сближения находится на стороне Грузии.