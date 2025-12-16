Посольство РФ: в Мьянме похищены трое россиян

1 ноября генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков рассказал, что россияне становились жертвами торговцев людьми, которые незаконно вывозят иностранцев из Таиланда в Мьянму для работы в кол-центрах. По его данным, преступники заманивают людей на работу за границей, обещая доход от $3000 до $5000. Вместо обещанных денег их переправляют через границу, где у жертв отбирают документы и принуждают заниматься мошенничеством.