Главная / Общество /

Tez Tour: среди жертв торговцев людьми в Мьянме нет российских туристов

Ведомости

Россияне становились жертвами торговцев людьми, которые незаконно вывозят иностранцев из Таиланда в Мьянму для работы в кол-центрах. При этом российские туристы в такие схемы не попадались. Об этом ТАСС сообщил генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

По его данным, преступники заманивают людей на работу за границей, обещая доход от $3000 до $5000. Вместо обещанных денег их переправляют через границу в Мьянму, где у жертв отбирают документы и принуждают заниматься мошенничеством.

Снетков рекомендовал при поиске работы в Таиланде проверять работодателя, его официальный офис, сайт и наличие соответствующих лицензий. В случае если гражданин РФ столкнулся с какой-либо проблемой, он может обратиться в российское посольство в Таиланде, добавил он.

Россиянку освободили из рабства в Мьянме

Общество

По данным ТАСС, в 2025 г. Таиланд содействовал репатриации 10 000 иностранцев, вывезенных из мошеннических центров в Мьянме. Большинство из них являются гражданами Китая. Агентство пишет, что за этот год из Мьянмы были освобождены шестеро россиян.

11 октября посол РФ в Мьянме Искандер Азизов сообщал, что российские граждане могут находиться в Мьянме в мошеннических колл-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Точное число попавших в республику россиян определить сложно, так как они прибыли туда незаконно. «По приблизительным подсчетам, на территории Мьянмы в колл-центрах мошенников могут находиться примерно 20–25 россиян. Но не больше», – сказал он.

