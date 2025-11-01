Tez Tour: среди жертв торговцев людьми в Мьянме нет российских туристов

11 октября посол РФ в Мьянме Искандер Азизов сообщал, что российские граждане могут находиться в Мьянме в мошеннических колл-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Точное число попавших в республику россиян определить сложно, так как они прибыли туда незаконно. «По приблизительным подсчетам, на территории Мьянмы в колл-центрах мошенников могут находиться примерно 20–25 россиян. Но не больше», – сказал он.