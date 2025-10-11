Посол: в мошеннических колл-центрах Мьянмы могут находиться 25 россиян
Российские граждане могут находиться в Мьянме в мошеннических колл-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Точное число попавших в республику россиян определить сложно, так как они прибыли туда незаконно, рассказал ТАСС посол РФ в Мьянме Искандер Азизов.
«По приблизительным подсчетам, на территории Мьянмы в колл-центрах мошенников могут находиться примерно 20–25 россиян. Но не больше», – сказал он.
Посол допустил, что некоторые россияне могут добровольно работать в колл-центрах страны, и есть подозрения, что их, «возможно, будет и больше». По подсчетам ТАСС, пятеро россиян, которых перевезли из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических колл-центрах, были освобождены в этом году.
7 октября посольство РФ в Таиланде сообщило об освобождении из рабства в Мьянме россиянки, которая была похищена в Бангкоке. Дипмиссия тогда отмечала, что в странах Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, занимающаяся вербовкой иностранцев, в том числе граждан России, под видом трудоустройства в Таиланде. После «онлайн-собеседования» жертв приглашают в Бангкок, откуда их нелегально переправляют в Мьянму в обход официальных пунктов пропуска.