В США задержали борцов с капитализмом за подготовку новогодних терактов

По данным агентства, задержаны три женщины и один мужчина, которые проживают в Лос-Анджелесе. Возраст подозреваемых от 30 лет до 41 года. Преступников задержали после того, как они собрали действующее взрывное устройство. За этим процессом следили специалисты силовых структур в безлюдном районе пустыни Мохаве.