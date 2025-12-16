В США задержали борцов с капитализмом за подготовку новогодних терактов
В США предотвратили подготовку терактов на ряде объектов в Южной Калифорнии, задержав четырех граждан. Взрывы могли произойти в канун празднования Нового года, сообщило агентство Assosiated Press.
По данным агентства, задержаны три женщины и один мужчина, которые проживают в Лос-Анджелесе. Возраст подозреваемых от 30 лет до 41 года. Преступников задержали после того, как они собрали действующее взрывное устройство. За этим процессом следили специалисты силовых структур в безлюдном районе пустыни Мохаве.
AP отметило, что задержанные были членами группировки «Фронт освобождения острова Черепахи», деятельность которой направлена на «деколонизацию и восстание рабочего класса и борьбу против капитализма».
14 декабря в США также задержали подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США). Нападение произошло 13 декабря. В результате стрельбы два человека погибли, еще девять получили ранения. Почти все, кто стал жертвой нападения, были студентами университета.