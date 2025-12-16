Посольство РФ: Москва оценивает последствия повышения тарифов Мексикой
Россия следит за изменениями в тарифной политике Мексики и влиянием пошлин на двусторонние экономические отношения. Об этом сообщили «Известиям» в российском посольстве в Мехико.
«Вопрос о том, насколько их возможное повышение окажет влияние на двусторонние экономические отношения, находится на оценке наших профильных ведомств», – также отметили представители посольства. По их словам, ответные решения будут приниматься исходя из национальных экономических интересов государства и необходимости сохранить конструктивный диалог с Мексикой.
11 сентября президент Мексики Клаудия Шейнбаум говорила, что в планы правительства действительно входит увеличение тарифов с 20 до 50% с 2026 г. Меры коснутся импорта товаров из Китая, России и ряда стран Азии. 11 декабря такие изменения были утверждены. За принятие законопроекта проголосовали 76 мексиканских сенаторов. Пять человек оказались против документа, еще 35 воздержались. Рост пошлин распространится на широкий спектр товаров – от одежды до металлов и автозапчастей.