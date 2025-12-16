Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посольство РФ: Москва оценивает последствия повышения тарифов Мексикой

Ведомости

Россия следит за изменениями в тарифной политике Мексики и влиянием пошлин на двусторонние экономические отношения. Об этом сообщили «Известиям» в российском посольстве в Мехико.

«Вопрос о том, насколько их возможное повышение окажет влияние на двусторонние экономические отношения, находится на оценке наших профильных ведомств», – также отметили представители посольства. По их словам, ответные решения будут приниматься исходя из национальных экономических интересов государства и необходимости сохранить конструктивный диалог с Мексикой.

11 сентября президент Мексики Клаудия Шейнбаум говорила, что в планы правительства действительно входит увеличение тарифов с 20 до 50% с 2026 г. Меры коснутся импорта товаров из Китая, России и ряда стран Азии. 11 декабря такие изменения были утверждены. За принятие законопроекта проголосовали 76 мексиканских сенаторов. Пять человек оказались против документа, еще 35 воздержались. Рост пошлин распространится на широкий спектр товаров – от одежды до металлов и автозапчастей.