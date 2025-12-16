Посольство РФ: Москва оценивает последствия повышения тарифов Мексикой

11 сентября президент Мексики Клаудия Шейнбаум говорила, что в планы правительства действительно входит увеличение тарифов с 20 до 50% с 2026 г. Меры коснутся импорта товаров из Китая, России и ряда стран Азии. 11 декабря такие изменения были утверждены. За принятие законопроекта проголосовали 76 мексиканских сенаторов. Пять человек оказались против документа, еще 35 воздержались. Рост пошлин распространится на широкий спектр товаров – от одежды до металлов и автозапчастей.