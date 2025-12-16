Группировка «Запад» сообщила, что удерживает Купянск под контролемБойцы ВСУ заблокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный
Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) России, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.
Город находится под контролем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», доложил он.
«Разрозненные группы противника заблокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный. Все районы находятся под контролем российских войск. Слаженными действиями штурмовых групп 121-го мотострелкового полка подразделения ВСУ будут уничтожены в ближайшее время», – рассказал он ТАСС.
Также он рассказал, что у города была поражена группа колумбийских наемников. По его словам, ВСУ каждый день несут значительные потери, пытаясь мелкими группами проникнуть в Купянск через кладбище.
20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину, что армия России взяла Купянск в Харьковской области. Прорыва ВСУ из города не допущено. Всего в районе Купянска, по данным Минобороны, были блокированы 15 батальонов ВСУ. После этого украинская сторона заявила о наступлении на город. Вчера, 15 декабря, в Минобороны сообщили, что попытки ВСУ атаковать город пресекаются.