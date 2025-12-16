20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину, что армия России взяла Купянск в Харьковской области. Прорыва ВСУ из города не допущено. Всего в районе Купянска, по данным Минобороны, были блокированы 15 батальонов ВСУ. После этого украинская сторона заявила о наступлении на город. Вчера, 15 декабря, в Минобороны сообщили, что попытки ВСУ атаковать город пресекаются.