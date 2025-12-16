Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Группировка «Запад» сообщила, что удерживает Купянск под контролем

Бойцы ВСУ заблокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный
Ведомости

Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) России, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

Город находится под контролем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», доложил он.

«Разрозненные группы противника заблокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный. Все районы находятся под контролем российских войск. Слаженными действиями штурмовых групп 121-го мотострелкового полка подразделения ВСУ будут уничтожены в ближайшее время», – рассказал он ТАСС.

Также он рассказал, что у города была поражена группа колумбийских наемников. По его словам, ВСУ каждый день несут значительные потери, пытаясь мелкими группами проникнуть в Купянск через кладбище.

20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину, что армия России взяла Купянск в Харьковской области. Прорыва ВСУ из города не допущено. Всего в районе Купянска, по данным Минобороны, были блокированы 15 батальонов ВСУ. После этого украинская сторона заявила о наступлении на город. Вчера, 15 декабря, в Минобороны сообщили, что попытки ВСУ атаковать город пресекаются.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь