Politico: лидеры ЕС не покинут Брюссель, пока не выделят деньги Украине
Лидеры Европейского союза (ЕС) готовы оставаться в Брюсселе до тех пор, пока не решат вопрос финансирования Украины, цитирует Politico замминистра по европейским делам Кипра Марилену Рауну.
Европейские чиновники предупреждали, что эти переговоры займут часы или даже дни, несмотря на загруженность графиков. В противном случае Украина столкнется с нехваткой средств, чего, по словам чиновников, допустить нельзя. Переговоры по этому вопросу проходили 15 декабря до поздней ночи. Участники спешат договориться до саммита лидеров под эгидой Совета ЕС, который пройдет 18 декабря.
ЕС в настоящий момент согласовывает план использования замороженных российских активов для «репарационного кредита» для Украины в размере 210 млрд евро. Ряд государств – членов союза заявляют о необходимости правовой определенности. Четыре дипломата заявили изданию, что убеждены в работоспособности плана и в отсутствии альтернативы. При этом среди ЕС растут опасения, что отказ от других вариантов приведет к серьезным задержкам в финансировании, если вариант с изъятием все же отклонят.
12 декабря Совет ЕС принял решение по бессрочной заморозке российских активов. План Еврокомиссии предполагает использование замороженных активов для предоставления Украине кредита. Бессрочная блокировка стала первым пунктом плана. При голосовании в Совете ЕС заморозку поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария. Заблокированы будут российские активы на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок.