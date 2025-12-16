Politico: лидеры ЕС не покинут Брюссель, пока не выделят деньги Украине

ЕС в настоящий момент согласовывает план использования замороженных российских активов для «репарационного кредита» для Украины в размере 210 млрд евро. Ряд государств – членов союза заявляют о необходимости правовой определенности. Четыре дипломата заявили изданию, что убеждены в работоспособности плана и в отсутствии альтернативы. При этом среди ЕС растут опасения, что отказ от других вариантов приведет к серьезным задержкам в финансировании, если вариант с изъятием все же отклонят.