Politico: 45% немцев и 37% французов хотят снизить финподдержку Украины
Число граждан Германии и Франции, поддерживающих идею уменьшения финансовой помощи Украине, превышает долю тех, кто выступает за ее наращивание. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на результаты собственного опроса.
Как отмечается в публикации, в двух крупнейших демократических странах Евросоюза (ЕС) большинство опрошенных считает необходимым сократить объемы финансовой поддержки Киева. В Германии за снижение помощи высказались 45% респондентов, тогда как увеличить ее предлагают лишь 20%. Во Франции аналогичной позиции придерживаются 37% участников опроса, в то время как за расширение финансирования выступили 24%.
Противники дальнейшей поддержки Украины объясняют свою точку зрения опасениями усиления нагрузки на национальную экономику своих стран.
Исследование было проведено в начале декабря. В опросе приняли участие около 10 000 человек – граждане пяти государств.
По данным Politico, публикация результатов совпала по времени с подготовкой саммита европейских лидеров в Брюсселе, который пройдет 18–19 декабря. Ожидается, что ключевой темой встречи станет вопрос финансовой помощи Украине. Кроме того, опрос был проведен на фоне попыток Вашингтона выступить посредником в поиске мирного соглашения между Москвой и Киевом.
14–15 декабря в Берлине состоялась встреча делегаций Вашингтона и Киева, посвященная обсуждению мирного плана.