Politico: 45% немцев и 37% французов хотят снизить финподдержку Украины

Как отмечается в публикации, в двух крупнейших демократических странах Евросоюза (ЕС) большинство опрошенных считает необходимым сократить объемы финансовой поддержки Киева. В Германии за снижение помощи высказались 45% респондентов, тогда как увеличить ее предлагают лишь 20%. Во Франции аналогичной позиции придерживаются 37% участников опроса, в то время как за расширение финансирования выступили 24%.