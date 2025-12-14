В Берлине начались переговоры Зеленского с американской делегацией

13 декабря The Wall Street Journal сообщила, что Уиткофф проведет встречи с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине в выходные дни 14 и 15 декабря. В публикации отмечалось, что эти переговоры имеют решающее значение, так как Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.