В Берлине начались переговоры Зеленского с американской делегацией
В Берлине начались переговоры украинской делегации, которую возглавил президент республики Владимир Зеленский, с представителями США, а также канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом сообщил сам украинский лидер в Telegram-канале.
«Начали встречу», – написал он и прикрепил несколько фотографий. Мерц на изображениях сидит вместе с украинской делегацией. На противоположной стороне – cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и др.
13 декабря The Wall Street Journal сообщила, что Уиткофф проведет встречи с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине в выходные дни 14 и 15 декабря. В публикации отмечалось, что эти переговоры имеют решающее значение, так как Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.
11 декабря ABC News сообщал, что Украина передала США свою версию плана урегулирования конфликта с Россией, который был подготовлен совместно с европейскими партнерами. Источник заявил, что документ из 20 пунктов содержит «некоторые новые идеи», включая положения по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.