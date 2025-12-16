Трамп объявил фентанил оружием массового поражения

В конце октября Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди объявленных конкретных решений по итогам переговоров – снижение пошлин с 20 до 10% в отношении Китая. Тарифы были введены американским лидером еще в феврале из-за, как уверяют в США, недостаточной борьбы с поставками прекурсоров фентанила (Си заверил в дополнительных мерах).