Главная / Политика /

Трамп объявил фентанил оружием массового поражения

Ведомости

Президент США Дональд Трамп приравнял фентанил к оружию массового поражения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

В документе говорится, что нелегальный фентанил «ближе к химическому оружию, чем к наркотику». 2 мг этого вещества, эквивалентное 10–15 гранулам поваренной соли, являются смертельной дозой, и от передозировки фентанилом умерли сотни тысяч американцев.

Среди прочего Трамп назвал серьезной угрозой для США возможность использования фентанила в качестве оружия для целенаправленных крупномасштабных террористических атак «со стороны организованных противников».

«Как президент Соединенных Штатов, я считаю своим высшим долгом защищать страну и ее граждан. Соответственно, настоящим я объявляю незаконный фентанил и его основные химические прекурсоры оружием массового поражения», – заявил глава Белого дома.

В распоряжении указано, что руководители соответствующих исполнительных департаментов и агентств должны принять соответствующие меры для устранения угрозы незаконного ввоза в США фентанила и основных химических веществ, из которых он производится.

В конце октября Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди объявленных конкретных решений по итогам переговоров – снижение пошлин с 20 до 10% в отношении Китая. Тарифы были введены американским лидером еще в феврале из-за, как уверяют в США, недостаточной борьбы с поставками прекурсоров фентанила (Си заверил в дополнительных мерах).

