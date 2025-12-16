Правительство направит 450 млн рублей на внеплановую экспедицию в Антарктиду

Станция «Новолазаревская» расположена в Оазисе Ширмахера на Земле Королевы Мод в Восточной Антарктиде и является действующей российской научно-исследовательской станцией. Она была основана 18 января 1961 г. и используется для метеорологических, геофизических, гляциологических и океанологических исследований. К юго-западу от станции расположена взлетно-посадочная полоса.