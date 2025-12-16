Правительство направит 450 млн рублей на внеплановую экспедицию в Антарктиду
Правительство РФ до конца 2025 г. дополнительно выделит около 450 млн руб. на обеспечение деятельности 71-й Российской антарктической экспедиции. Об этом сообщили в кабмине.
Средства направят на организацию работы научно-экспедиционного судна «Академик Трешников». Оно внепланово отправится в Антарктиду для обслуживания станции «Новолазаревская». Изначально эту задачу должно было выполнить судно «Академик Федоров», но оно встало на ремонт из-за неисправности оборудования.
За счет федерального финансирования для «Академика Трешникова» закупят дополнительное топливо и обновят технические средства, необходимые для выполнения миссии. Судно выйдет из Санкт-Петербурга в январе 2026 г., протяженность маршрута составит около 15 000 км.
Станция «Новолазаревская» расположена в Оазисе Ширмахера на Земле Королевы Мод в Восточной Антарктиде и является действующей российской научно-исследовательской станцией. Она была основана 18 января 1961 г. и используется для метеорологических, геофизических, гляциологических и океанологических исследований. К юго-западу от станции расположена взлетно-посадочная полоса.
19 ноября сообщалось, что российский путешественник Федор Конюхов проведет четыре месяца на одиночной полярной станции в Антарктиде.