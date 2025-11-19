Федор Конюхов проведет четыре месяца на одиночной станции в Антарктиде

Конюхов – один из самых известных путешественников в России и в мире. Он совершил пять кругосветных плаваний, а в 2016 г. с первой попытки облетел вокруг света на воздушном шаре, установив два мировых рекорда. Первый россиянин, побывавший на высочайших вершинах всех семи континентов, в одиночку достиг Южного и Северного полюсов. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и 27 мировых рекордов, включая пять мировых рекордов Гиннесса.