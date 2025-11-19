Газета
Главная / Общество /

Федор Конюхов проведет четыре месяца на одиночной станции в Антарктиде

Ведомости

Российский путешественник Федор Конюхов проведет четыре месяца на одиночной полярной станции в Антарктиде. Об этом «РИА Новости» сообщил его сын и по совместительству глава экспедиционного штаба путешественника Оскар.

По его словам, Конюхов уже прошел таможенные и миграционные формальности. Сейчас он выходит из аргентинского города Ушуайя.

В Telegram-канале штаба Конюхова говорится, что вечером 19 ноября команда путешественника возьмет курс на остров Смоленск. Там начнется ключевой этап экспедиции: подготовка к установке первой одиночной сезонной научной станции в Антарктиде.

Конюхов – один из самых известных путешественников в России и в мире. Он совершил пять кругосветных плаваний, а в 2016 г. с первой попытки облетел вокруг света на воздушном шаре, установив два мировых рекорда. Первый россиянин, побывавший на высочайших вершинах всех семи континентов, в одиночку достиг Южного и Северного полюсов. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и 27 мировых рекордов, включая пять мировых рекордов Гиннесса.

В феврале Конюхов стал первым в истории, кому удалось пересечь Южную Атлантику на весельной лодке.

