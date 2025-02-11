Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории, кому удалось пересечь Южную Атлантику на весельной лодке, сообщил экспедиционный штаб Конюхова в Telegram-канале.
В ночь на 11 февраля лодка «АКРОС» пересекла мыс Игольный в Южно-Африканской Республике и вышла в Индийский океан. Путешественнику понадобилось 68 суток, чтобы добраться от Южной Америки до Индийского океана. По информации штаба, путешественник шел по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах.
Сейчас Конюхов продолжает свой 200-дневный переход до Австралии.
Конюхов – один из самых известных путешественников в России и в мире. Он совершил пять кругосветных плаваний, а в 2016 г. с первой попытки облетел вокруг света на воздушном шаре, установив два мировых рекорда. Первый россиянин, побывавший на высочайших вершинах всех семи континентов, в одиночку достиг Южного и Северного полюсов. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и 27 мировых рекордов, включая пять мировых рекордов Гиннесса.