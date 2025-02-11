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Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Ведомости

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории, кому удалось пересечь Южную Атлантику на весельной лодке, сообщил экспедиционный штаб Конюхова в Telegram-канале.

В ночь на 11 февраля лодка «АКРОС» пересекла мыс Игольный в Южно-Африканской Республике и вышла в Индийский океан. Путешественнику понадобилось 68 суток, чтобы добраться от Южной Америки до Индийского океана. По информации штаба, путешественник шел по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах.

Сейчас Конюхов продолжает свой 200-дневный переход до Австралии.

Конюхов – один из самых известных путешественников в России и в мире. Он совершил пять кругосветных плаваний, а в 2016 г. с первой попытки облетел вокруг света на воздушном шаре, установив два мировых рекорда. Первый россиянин, побывавший на высочайших вершинах всех семи континентов, в одиночку достиг Южного и Северного полюсов. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и 27 мировых рекордов, включая пять мировых рекордов Гиннесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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