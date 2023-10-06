«Повелитель ветра»: вокруг света за 11 дней

Россиянин Федор Конюхов – один из самых известных путешественников мира (и второй повелитель ветра в актерской фильмографии Федора Бондарчука – после вымышленного авиаконструктора Гордеева в «Призраке»). В эпоху гаджетов и виртуальной реальности Конюхов настойчиво напоминает нам, как необъятен и прекрасен офлайн. Переплыв Тихий океан на весельной лодке и едва не утонув, он уже готовится к новой авантюре – кругосветному путешествию на воздушном шаре. В одиночку! В этот раз сын Оскар (Евгений Ткачук – Гришка Мелехов из «Тихого Дона» и Шут из «Короля и Шута») – он же продюсер всех проектов отца – решительно против: эта одиссея уж точно в один конец. Но Конюхов неумолим и между сыном и небом выбирает небо. На небе сгущаются тучи.