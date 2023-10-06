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«Повелитель ветра»: вокруг света за 11 дней

Федор Бондарчук в роли Федора Конюхова покоряет небеса на воздушном шаре
Николай Корнацкий , критик

Россиянин Федор Конюхов – один из самых известных путешественников мира (и второй повелитель ветра в актерской фильмографии Федора Бондарчука – после вымышленного авиаконструктора Гордеева в «Призраке»). В эпоху гаджетов и виртуальной реальности Конюхов настойчиво напоминает нам, как необъятен и прекрасен офлайн. Переплыв Тихий океан на весельной лодке и едва не утонув, он уже готовится к новой авантюре – кругосветному путешествию на воздушном шаре. В одиночку! В этот раз сын Оскар (Евгений Ткачук – Гришка Мелехов из «Тихого Дона» и Шут из «Короля и Шута») – он же продюсер всех проектов отца – решительно против: эта одиссея уж точно в один конец. Но Конюхов неумолим и между сыном и небом выбирает небо. На небе сгущаются тучи.

На протяжении карьеры режиссер Игорь Волошин интересно коллекционирует жанры – он начинал с артхаусных «Нирваны» и «Я», снимал ситкомы «Ольга» и «Физрук». Недавно выпустил хоррор «Медея» по сценарию Василия Сигарева, а на 2024 г. готовит сказку «Волшебник Изумрудного города». И вот фильм про Конюхова – масштабная приключенческая картина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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