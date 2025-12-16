Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российская армия взяла под контроль Новоплатоновку в Харьковской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Новоплатоновка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Запад», уточнило оборонное ведомство.

16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров также сообщил, что все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем российской армии.

Также он рассказал, что у города была ликвидирована группа колумбийских наемников. По его словам, вооруженные силы Украины каждый день несут значительные потери, пытаясь мелкими группами проникнуть в Купянск через кладбище.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её