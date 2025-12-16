Российская армия взяла под контроль Новоплатоновку в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Новоплатоновка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ.
Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Запад», уточнило оборонное ведомство.
16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров также сообщил, что все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем российской армии.
Также он рассказал, что у города была ликвидирована группа колумбийских наемников. По его словам, вооруженные силы Украины каждый день несут значительные потери, пытаясь мелкими группами проникнуть в Купянск через кладбище.