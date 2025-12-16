ВС РФ нанесли удар по транспортной инфраструктуре ВСУ
Российская армия нанесла удар по транспортной инфраструктуре, задействованной в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по цеху сборки БПЛА и пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Российская армия наносила удары оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.
Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 180 украинских беспилотников над регионами РФ.
13 декабря Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины. Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были совершены удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.