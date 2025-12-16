Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым в Кремле. Ожидается, что последний расскажет о делах в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что Путин ведет постоянную работу с главами регионов.
В прошлый раз президент РФ встречался с Коковым 20 августа 2024 г. Тогда глава республики проинформировал Путина об основных показателях региона за первое полугодие. Катализатором развития экономики региона являются национальные проекты и поддержка всех отраслей экономики, отметил тогда Коков.
Кокова переизбрали на второй срок в качестве главы Кабардино-Балкарии в октябре 2024 г. За его кандидатуру проголосовали 69 депутатов, поддержку выразили все пять политических партий, представленных в заксобрании. Тогда Коков сообщил, что на период до 2030 г. власти региона ставят перед собой задачу довести объем валового регионального продукта (ВРП) до 700 млрд руб. и обеспечить рост доходов до 48 млрд руб.