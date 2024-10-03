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Казбек Коков переизбран главой Кабардино-Балкарии

Поддержку ему выразили все представленные в заксобрании партии
Ведомости

Парламент Кабардино-Балкарии избрал главой региона Казбека Кокова на второй срок. Об этом сам Коков сообщил в своем Telegram-канале.

«По итогам тайного голосования избран на должность главы Кабардино-Балкарской Республики», – написал он. За кандидатуру Кокова проголосовали 69 депутатов, поддержку выразили все пять политических партий, представленные в заксобрании, уточняет ТАСС.

Коков сообщил, что на период до 2030 г. власти ставят перед собой задачу довести объем валового регионального продукта (ВРП) до 700 млрд руб. и обеспечить рост доходов до 48 млрд руб. Он поблагодарил за доверие и пообещал работать во благо жителей КБР. В 15:00 3 октября в доме правительства в Нальчике пройдет церемония инаугурации.

В сентябре президент России Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарской республики трех кандидатов на должность главы. Он включил в список Кокова, гендиректора ООО «Илар», депутата парламента КБР Алексея Войтова и министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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