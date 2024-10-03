Казбек Коков переизбран главой Кабардино-Балкарии

Коков сообщил, что на период до 2030 г. власти ставят перед собой задачу довести объем валового регионального продукта (ВРП) до 700 млрд руб. и обеспечить рост доходов до 48 млрд руб. Он поблагодарил за доверие и пообещал работать во благо жителей КБР. В 15:00 3 октября в доме правительства в Нальчике пройдет церемония инаугурации.