Казбек Коков переизбран главой Кабардино-Балкарии

Казбек Коков переизбран главой Кабардино-БалкарииПоддержку ему выразили все представленные в заксобрании партии
Парламент Кабардино-Балкарии избрал главой региона Казбека Кокова на второй срок. Об этом сам Коков сообщил в своем Telegram-канале.
«По итогам тайного голосования избран на должность главы Кабардино-Балкарской Республики», – написал он. За кандидатуру Кокова проголосовали 69 депутатов, поддержку выразили все пять политических партий, представленные в заксобрании, уточняет ТАСС.
Коков сообщил, что на период до 2030 г. власти ставят перед собой задачу довести объем валового регионального продукта (ВРП) до 700 млрд руб. и обеспечить рост доходов до 48 млрд руб. Он поблагодарил за доверие и пообещал работать во благо жителей КБР. В 15:00 3 октября в доме правительства в Нальчике пройдет церемония инаугурации.
В сентябре президент России Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарской республики трех кандидатов на должность главы. Он включил в список Кокова, гендиректора ООО «Илар», депутата парламента КБР Алексея Войтова и министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева.