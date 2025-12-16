В Кремле не видели официального заявления ЕС о гарантиях безопасности Киеву
Кремль не видел текста совместного заявления европейских лидеров о гарантиях безопасности Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, пока Кремль ознакомился только с газетными публикациями на эту тему и не намерен реагировать на сообщения в СМИ.
«Каких-либо текстов пока не видели. Когда увидим, тогда будем уже анализировать», – сказал Песков.
15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны Евросоюза и США достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора. По словам Мерца, в соглашении есть содержательные аспекты, которые раньше не озвучивались. Он также отметил, что США взяли на себя политические, а в перспективе и юридические обязательства в рамках этого договора.