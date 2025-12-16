В Кремле не видели официального заявления ЕС о гарантиях безопасности Киеву

15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны Евросоюза и США достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора. По словам Мерца, в соглашении есть содержательные аспекты, которые раньше не озвучивались. Он также отметил, что США взяли на себя политические, а в перспективе и юридические обязательства в рамках этого договора.