Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле не видели официального заявления ЕС о гарантиях безопасности Киеву

Ведомости

Кремль не видел текста совместного заявления европейских лидеров о гарантиях безопасности Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, пока Кремль ознакомился только с газетными публикациями на эту тему и не намерен реагировать на сообщения в СМИ.

«Каких-либо текстов пока не видели. Когда увидим, тогда будем уже анализировать», – сказал Песков.

15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны Евросоюза и США достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора. По словам Мерца, в соглашении есть содержательные аспекты, которые раньше не озвучивались. Он также отметил, что США взяли на себя политические, а в перспективе и юридические обязательства в рамках этого договора.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её