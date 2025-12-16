Газета
Уничтожен третий летевший на Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий украинский БПЛА, летевший на Москву. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

О предыдущих сбитых БПЛА Собянин сообщал в 7:28 мск и в 8:25 мск.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Внуково». 

Представитель ведомства Артем Кореняко также сообщал, что из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Шереметьево» прием и отправка рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами. По его словам, в расписании части рейсов могут быть корректировки.

