Общество

Росавиация сообщила о корректировках в работе аэропорта «Шереметьево»

Ведомости

Из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Шереметьево» прием и отправка рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в расписании части рейсов могут быть корректировки. Решение об ограничениях было принято для обеспечения безопасности полетов. Статус своего рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло на сайте аэропорта.

Ночью 16 декабря Росавиация также ограничила работу аэропортов Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 15 декабря силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников, которые летели на столицу.

