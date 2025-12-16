Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии удовлетворенность граждан медпомощью

«Объем валового регионального продукта – 328 млрд руб., объем инвестиций в основной капитал сформировался в объеме 79,3 млрд руб., или с ростом 110%. Положительная динамика и здесь сохраняется. В новом году, если взять январь – август, это тоже рост 119% к аналогичному периоду прошлого года», – сказал глава КБР. Доход бюджета республики в прошлом году составлял 70,6 млрд руб. При этом был отмечен рост собственных доходов на 118% – 21,1 млрд руб. в прошлом году.