Главная / Политика /

Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии удовлетворенность граждан медпомощью

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщили в Кремле. 

В республике растет численность населения, рассказал Коков. Показатели по рождаемости составляют 11,2 на 1000 населения. Ожидаемая продолжительность жизни по 2024 г. составляет 77,02 года. Власти стремятся достичь целевого показателя в 81,7 года к 2030 г.

Глава государства обсудил с руководителем региона показатель удовлетворенности граждан оказанием медпомощи. Коков заявил, что показатель составляет 64,5%. Путин назвал это «неплохим» показателем. Глава Кабардино-Балкарии отметил, что власти «заточены» на профилактике болезней. Диспансеризацией и медосмотрами в регионе охвачено около 70% взрослого населения (свыше 340 000 жителей).

В 2025 г. в республике построили восемь новых амбулаторий и открыли 10 объектов после капитального ремонта в рамках реализации программы модернизации первичного звена. 

«Объем валового регионального продукта – 328 млрд руб., объем инвестиций в основной капитал сформировался в объеме 79,3 млрд руб., или с ростом 110%. Положительная динамика и здесь сохраняется. В новом году, если взять январь – август, это тоже рост 119% к аналогичному периоду прошлого года», – сказал глава КБР. Доход бюджета республики в прошлом году составлял 70,6 млрд руб. При этом был отмечен рост собственных доходов на 118% – 21,1 млрд руб. в прошлом году.

В августе 2024 г. Путин посетил Кабардино-Балкарию. Тогда он также провел встречу с Коковым и посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик. Это был первый визит главы государства в Кабардино-Балкарию с 2019 г.

