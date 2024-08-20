Путин прибыл в Кабардино-Балкарию
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Кабардино-Балкарию, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства посещает садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик. ТАСС пишет, что он также намерен провести встречу с главой Кабардино-Балкарской республики (КБР) Казбеком Коковым.
В поездке Путина сопровождают Коков, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Это первый визит главы государства в Кабардино-Балкарию с 2019 г., следует из данных на сайте Кремля. В ходе предыдущей поездки Путин провел рабочую встречу с Коковым, заседание Совета по межнациональным отношениям, а также посетил в Нальчике детскую академию творчества «Солнечный город».
В предыдущий раз президент РФ встречался с Коковым 20 мая 2024 г. в Кремле. Тогда Путин призвал власти республики обратить внимание на состояние социальных объектов и строить новые. Коков отметил, что с 2018 г. в регионе заработало 55 новых детсадов. При этом в КБР нужно отремонтировать 202 из 305 зданий дошкольного образования. Кроме того, в Нальчике строится новая крупная поликлиника площадью 11 000 кв. м, добавил он.
На Северный Кавказ Путин прибыл после двухдневного государственного визита в Азербайджан. По итогам переговоров российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Москва и Баку подписали три соглашения и три меморандума, а также сделали совместное заявление.