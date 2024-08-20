Путин прибыл в Кабардино-Балкарию

В предыдущий раз президент РФ встречался с Коковым 20 мая 2024 г. в Кремле. Тогда Путин призвал власти республики обратить внимание на состояние социальных объектов и строить новые. Коков отметил, что с 2018 г. в регионе заработало 55 новых детсадов. При этом в КБР нужно отремонтировать 202 из 305 зданий дошкольного образования. Кроме того, в Нальчике строится новая крупная поликлиника площадью 11 000 кв. м, добавил он.