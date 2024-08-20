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Путин прибыл в Кабардино-Балкарию

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Кабардино-Балкарию, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства посещает садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик. ТАСС пишет, что он также намерен провести встречу с главой Кабардино-Балкарской республики (КБР) Казбеком Коковым.

В поездке Путина сопровождают Коков, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Это первый визит главы государства в Кабардино-Балкарию с 2019 г., следует из данных на сайте Кремля. В ходе предыдущей поездки Путин провел рабочую встречу с Коковым, заседание Совета по межнациональным отношениям, а также посетил в Нальчике детскую академию творчества «Солнечный город».

В предыдущий раз президент РФ встречался с Коковым 20 мая 2024 г. в Кремле. Тогда Путин призвал власти республики обратить внимание на состояние социальных объектов и строить новые. Коков отметил, что с 2018 г. в регионе заработало 55 новых детсадов. При этом в КБР нужно отремонтировать 202 из 305 зданий дошкольного образования. Кроме того, в Нальчике строится новая крупная поликлиника площадью 11 000 кв. м, добавил он.

На Северный Кавказ Путин прибыл после двухдневного государственного визита в Азербайджан. По итогам переговоров российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Москва и Баку подписали три соглашения и три меморандума, а также сделали совместное заявление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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