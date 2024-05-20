Путин обратил внимание главы Кабардино-Балкарии на состояние социальных объектов

В предыдущий раз Путин встретился с Коковым в октябре 2023 г. Тогда глава республики также доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Коков отметил снижение бедности до 16,4% за три года. Кроме того, за пять лет было построено девять новых школ на 1800 мест. На тот момент в стадии строительства было еще 16 школ на 10 000 мест. До 2027 г. планируется отремонтировать 148 школ, уточнял тогда Коков.