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Путин обратил внимание главы Кабардино-Балкарии на состояние социальных объектов

Ведомости

В Кабардино-Балкарии нужно обратить внимание на состояние социальных объектов и строить новые. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с главой республики Казбеком Коковым.

«Нужно, конечно, обратить внимание дополнительно на состояние детских садов, школ, ремонты своевременные, нужно осуществлять новое строительство, поликлиники и ФАПы», – отметил он.

Рассказывая о социально-экономическом развитии региона, Коков заявил, что в 2024 г. бюджет республики оценивается в порядка 20 млрд руб., если считать с муниципалитетами, то около 25 млрд руб. Это позволит решить социальные вопросы в регионе, добавил он.

По словам главы Кабардино-Балкарии, в республике нужно отремонтировать 202 из 305 детских садов. С 2018 г. в регионе заработало 55 новых здания. Кроме того, сейчас в Нальчике строится новая крупная поликлиника площадью 11 000 кв. м. Коков также поблагодарил президента за решение по капитальному ремонту Детской республиканской клинической больницы. Работы уже завершены, ежегодно в больнице получают помощь 17 500 детей.

Среди прорывных инвестиционных проектов глава КБР перечислил курорт ВТРК «Эльбрус», проект в области сельского хозяйства, комплексные застройки двух крупных микрорайонов, IT-парк и Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд. Коков уточнил, что в 2023 г. в основной капитал было вложено порядка 68 млрд руб. (108% к аналогичному периоду прошлого года).

В предыдущий раз Путин встретился с Коковым в октябре 2023 г. Тогда глава республики также доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Коков отметил снижение бедности до 16,4% за три года. Кроме того, за пять лет было построено девять новых школ на 1800 мест. На тот момент в стадии строительства было еще 16 школ на 10 000 мест. До 2027 г. планируется отремонтировать 148 школ, уточнял тогда Коков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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