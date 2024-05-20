Путин обратил внимание главы Кабардино-Балкарии на состояние социальных объектов
В Кабардино-Балкарии нужно обратить внимание на состояние социальных объектов и строить новые. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с главой республики Казбеком Коковым.
«Нужно, конечно, обратить внимание дополнительно на состояние детских садов, школ, ремонты своевременные, нужно осуществлять новое строительство, поликлиники и ФАПы», – отметил он.
Рассказывая о социально-экономическом развитии региона, Коков заявил, что в 2024 г. бюджет республики оценивается в порядка 20 млрд руб., если считать с муниципалитетами, то около 25 млрд руб. Это позволит решить социальные вопросы в регионе, добавил он.
По словам главы Кабардино-Балкарии, в республике нужно отремонтировать 202 из 305 детских садов. С 2018 г. в регионе заработало 55 новых здания. Кроме того, сейчас в Нальчике строится новая крупная поликлиника площадью 11 000 кв. м. Коков также поблагодарил президента за решение по капитальному ремонту Детской республиканской клинической больницы. Работы уже завершены, ежегодно в больнице получают помощь 17 500 детей.
Среди прорывных инвестиционных проектов глава КБР перечислил курорт ВТРК «Эльбрус», проект в области сельского хозяйства, комплексные застройки двух крупных микрорайонов, IT-парк и Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд. Коков уточнил, что в 2023 г. в основной капитал было вложено порядка 68 млрд руб. (108% к аналогичному периоду прошлого года).
В предыдущий раз Путин встретился с Коковым в октябре 2023 г. Тогда глава республики также доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Коков отметил снижение бедности до 16,4% за три года. Кроме того, за пять лет было построено девять новых школ на 1800 мест. На тот момент в стадии строительства было еще 16 школ на 10 000 мест. До 2027 г. планируется отремонтировать 148 школ, уточнял тогда Коков.