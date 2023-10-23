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Путин на встрече с Коковым призвал заботиться о детях участников спецоперации

Ведомости

Дети участников спецоперации нуждаются в особом внимании, а заботиться о них нужно, как о своих собственных. Такое поручение дал президент России Владимир Путин главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

Коков рассказал президенту, как в регионе реализуется проект «Дети героев». В рамках проекта в республике контролируется ситуация с детьми военнослужащих, участвующих в спецоперации. По словам Кокова, «проект направлен на то, что быть сыном, дочкой участника специальной военной операции ‒ это гордо, это престижно».

«Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, ‒ это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», – подчеркнул Путин.

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Проект «Дети героев» запустили в Кабардино-Балкарии в пробном режиме с начала нового учебного года. Главная задача проекта – создание системы постоянного комплексного сопровождения, оценки состояния, а также поддержки детей участников спецоперации. Проект предполагает закрепление за детьми кураторов, готовых оказать помощь и осуществлять мониторинг их состояния для «своевременного купирования рисков». Кураторами стали педагоги, молодежные активисты и психологи. Их работу сопровождают социальные и медицинские работники. Проект поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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