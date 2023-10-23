Путин на встрече с Коковым призвал заботиться о детях участников спецоперации
Дети участников спецоперации нуждаются в особом внимании, а заботиться о них нужно, как о своих собственных. Такое поручение дал президент России Владимир Путин главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.
Коков рассказал президенту, как в регионе реализуется проект «Дети героев». В рамках проекта в республике контролируется ситуация с детьми военнослужащих, участвующих в спецоперации. По словам Кокова, «проект направлен на то, что быть сыном, дочкой участника специальной военной операции ‒ это гордо, это престижно».
«Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, ‒ это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», – подчеркнул Путин.
Проект «Дети героев» запустили в Кабардино-Балкарии в пробном режиме с начала нового учебного года. Главная задача проекта – создание системы постоянного комплексного сопровождения, оценки состояния, а также поддержки детей участников спецоперации. Проект предполагает закрепление за детьми кураторов, готовых оказать помощь и осуществлять мониторинг их состояния для «своевременного купирования рисков». Кураторами стали педагоги, молодежные активисты и психологи. Их работу сопровождают социальные и медицинские работники. Проект поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.